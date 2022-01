Expert: gebrek aan kogelgaten na 'gericht schieten' in Broek in Waterland 'opvallend'

Een wapenexpert noemt het ontbreken van kogelinslagen in Broek in Waterland na de mislukte overval op een waardetransport in Noord 'zeer opvallend'. Dat meldt NU.nl op basis van opgevraagde in stukken van een dossier.

Bij deze mislukte overval op een waardetransport, die op klaarlichte dag plaatsvond op 19 mei vorig jaar in Noord, vluchtten de daders naar Broek in Waterland. Daar werden zes verdachten opgepakt. Ook overleed een verdachte.

Om helder te krijgen wat er op de dag van de overval op een waardetransport in Amsterdam is gebeurd, is door de recherche een reconstructie gemaakt. Op locaties waar is geschoten, zijn foto's gemaakt vanuit het standpunt van de schutters. Naar aanleiding van die foto's is nagegaan of het mogelijk is dat er gericht op de politie is geschoten. Wel ontbreken kogelinslagen in voertuigen, gebouwen en bomen. De wapendeskundige concludeert op basis van deze informatie dat er bij het gericht schieten zeker op een of twee plekken kogelinslagen zouden moeten zijn.

OM: agenten onder vuur genomen

Tijdens een pro forma in november vorig jaar was de officier van justitie ervan overtuigd dat de agenten onder vuur zijn genomen. In diezelfde week werd ook bekend dat de kogelinslagen in de woningen in Broek en Waterland en in politieauto's afkomstig is van politiemunitie . Toch zag het Openbaar Ministerie geen reden om aan de getuigenverklaringen van de agenten te twijfelen.

De advocaten van de zes verdachten stelden in deze pro forma dat er niet gericht is geschoten. Om die reden willen ze dat het OM deze beschuldiging uit de ten laste legging haalt. Het OM kan anders een veel hogere straf eisen tegen de verdachten: poging tot moord en poging tot doodslag.

Maandag gaat de zaak over de mislukte overval verder.