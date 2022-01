Discussie om nieuw plan rondom Amstel: "Nog een gigantische discotheek"

De sloop van het pand aan de Amstel op nummer vijftig gaat binnenkort beginnen. De sloop hoort bij een plan van de gemeente om het culturele aanbod in de binnenstad te versterken. Over zowel het plan, als de sloop van het pand aan de Amstel, is discussie.

In het plan van de gemeente worden twee panden om de hoek van het pand aan de Amstel, in de Halvemaansteeg, grondig gerestaureerd. De Halvemaansteeg is het uitgaansstraatje tussen het Rembrandtplein en de Amstel. In de twee panden worden er nieuwe woningen gebouwd en komt er een cultureel centrum in de kelder.

Het pand aan de Amstel moet gesloopt worden om de restauratie van de panden in de Halvemaansteeg veilig te laten verlopen. Als de restauratie daar klaar is wordt het pand aan de Amstel op nummer vijftig weer opgebouwd. Voor het plan is een omgevingsvergunning verleend.

Discotheek

Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is het niet eens met het plan van de gemeente: “De balans in de binnenstad is al volkomen verstoord, en dan op deze plek nog eens een gigantische discotheek te gaan bouwen, daar zien wij het nut echt niet van in.” Volgens de gemeente gaat het om een ontmoetingscentrum voor creatief gezelschap, met ruimte voor experimenten en innovaties. Het culturele clubhuis is bedoeld om de kwaliteit van de uitgaansfuncties te versterken.

Daarnaast is het pand aan de Amstel van monumentale waarde volgens Schoonenberg. De gemeente laat weten dat het een pand van ''orde drie' is, wat inhoudt dat het geen monumentale of beeldbehoudende status heeft.

Beslistermijn

Voor de panden op de Halvemaansteeg heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend, maar volgens Schoonenberg is er bij het pand aan de Amstel niet juist gehandeld wat betreft vergunningen. Volgens hem heeft de gemeente niet op tijd een beslissing genomen over het pand aan de Amstel waardoor de sloopvergunning automatisch is verleend.

Stadsdeel Centrum ontkent dat ze de beslistermijn hebben laten verstrijken: “Belanghebbende worden niet beroofd van hun beroepstermijn, de woningen die worden gesloopt komen in het plan terug.” Ook adviseerde de stadsdeelcommissie al positief over de plannen.

De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad gaan juridische stappen zetten tegen het plan, en daarbij de sloop van het pand aan de Amstel op nummer vijftig. Stadsdeel Centrum wacht het beroep rustig af.