Stad NL V Vogelgriep in de stad: "Houd je hond aan de lijn"

Europa is getroffen door de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Vogels vallen bij bosjes neer en miljoenen kippen en ander pluimvee moeten worden afgemaakt. In Amsterdam valt het vooralsnog mee. Toch moeten bijvoorbeeld hondenbezitters waakzaam blijven, want ook huisdieren kunnen door de vogelgriep goed ziek worden.

Meriam en Hans van de dierenambulance Amsterdam komen twee pulletjes (jonge eendjes) afleveren bij vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Zuidoost. Gevonden op de Kloveniersburgwal, de moeder was nergens te bekennen. Zomaar met de eendjes naar binnen lopen mag niet. Meriam moet eerst alleen naar binnen om de verzorgers te overtuigen dat de pulletjes geen vogelgriep hebben. Bij De Toevlucht zijn vanwege de vogelgriep strenge maatregelen ingevoerd, zegt verzorger Xandra Asselbergs. Ook wij mogen niet naar binnen. "Omdat het heel besmettelijk is, en je het bijvoorbeeld aan je schoenen mee kan slepen naar binnen. En dan zullen alle dieren in de opvang gedood moeten worden."

Quote "Zo'n drie gevallen per dag" MERIAM SCHOLTEN - DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

Bij De Toevlucht nemen ze geen enkel risico, maar het valt in Amsterdam vooralsnog mee met de vogelgriep. "We hebben zo'n drie gevallen per dag", zegt Meriam Scholten van de dierenambulance. "Vanmorgen in Landelijke Noord waren er een paar gevallen van overleden brandganzen." (Tekst gaat verder onder de foto)

Overleden brandgans - dierenbescherming Amsterdam

Toch is volgens Xandra belangrijk om waakzaam te blijven, want het vogelgriepvirus kan ook overslaan op zoogdieren. "De laatste paar maanden raken steeds meer vossen besmet, en dat is zorgelijk." Meriam voeg toe: "Dat vossen aan overleden meeuwen gaan knabbelen hoort gewoon bij de voedselketen. Maar daar kunnen ze heel ziek van worden." Hond aan de lijn En dat kan natuurlijk ook met katten en honden gebeuren. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette huisdieren, maar toch - zegt Xandra - is het verstandig om goed op je hond of kat te letten. "Wat je moet doen is zorgen dat je hond aan de lijn is in parken en natuurgebieden waar watervogels leven. Zodat ze geen poep van ganzen of zwanen kunnen eten, en ook geen ziek dier kunnen pakken."

Hoe herken je een vogel met vogelgriep? Volgens Meriam Scholten van de dierenambulance Amsterdam zijn vogels met vogelgriep vrij gemakkelijk te herkennen: "Ze zijn een beetje wankelig, een beetje snotterig en aan de schijterij." Ook kunnen de vogels niet meer vliegen, vallen ze vaak en draaien ze rondjes, ook met hun nek. "Net alsof ze naar een tenniswedstrijd zitten te kijken." En als je een zieke of dode vogel ziet: "Niet aanraken en meteen de dierenambulance bellen."