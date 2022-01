Kale & Kokkie klaar met 'gezeik' over lijn: "PSV verliest die wedstrijd daar niet door"

Ging de bal vooraf aan de winnende goal van Ajax tegen PSV nog over de zijlijn of niet. Ook Kale en Kokkie hebben daar vandaag geen antwoord op. Toch zijn ze van mening dat PSV daar niet de wedstrijd door heeft verloren. "Maar ik snap de frustratie van elke PSV'er", aldus Kokkie.

"Vier verdedigers, twee controleurs daarvoor en drie mensen die een beetje naar voren toe vallen. Voor de rest niet. Ze stonden een groot deel van de wedstrijd met elf man achter de bal", zegt Kale. "Ze hebben een kans gehad", vult Kokkie aan.

Kale en Kokkie spraken vandaag in het Olympisch Stadion in de hoop dat ze Mo Ihattaren zouden tegenkomen. Die zou volgens verschillende media in de belangstelling staan van Ajax. En ook bijna akkoord zijn met de club uit Amsterdam. Maar helaas was hij niet aanwezig.