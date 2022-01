Live: persconferentie Mark Rutte en Ernst Kuipers over de coronamaatregelen

Het kabinet geeft vanavond een persconferentie over de coronamaatregelen. Verwacht wordt dat premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers een nieuwe reeks versoepelingen aankondigen. De persconferentie is live te volgen op AT5 en op at5.nl.

Bronnen uit Den Haag hebben aan meerdere media gemeld dat het kabinet de horeca en cultuursector gaat heropenen. De geadviseerde sluitingstijd van 20.00 uur, dat het OMT heeft geadviseerd, zal dan worden opgerekt naar 22.00 uur. Dat zou betekenen dat cafés, restaurants en theaters weer open kunnen gaan en evenementen groen licht krijgen.

Daarnaast wil het kabinet weer publiek welkom heten bij binnen- en buitenevenementen. Bij binnenevenementen is dan een coronatoegangspas nodig, daarnaast moet iedereen een vaste plaats innemen en geldt er een maximum aantal van 1250 bezoekers.

Bij buitenevenementen wordt gedacht aan een derde van de maximumcapaciteit en een toegang met de toegangspas. In dat geval zou bijvoorbeeld Ajax een derde van de capaciteit mogen binnenlaten bij wedstrijden. De KNVB heeft hier maandagavond al per brief op gereageerd met de mededeling daar niet akkoord mee te gaan.