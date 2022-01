Amsterdamse wijkagenten nu aan het werk in Weesp: "Er gebeurt hier zeker wel iets"

"Het is wennen voor de oude Weespers denk ik", zegt Nagtegaal over de nieuwe wijk. "Dat er zo'n ontzettende grote hoeveelheid nieuwe mensen bijkomt die grotendeels ook uit Amsterdam komen. En dus ook een andere manier van leven hebben soms."

De agenten zullen bijvoorbeeld te vinden zijn in de wijk Hogeweij, een wijk met veel hoogbouw waar het rond de jaarwisseling wat onrustig was. Ook de nieuwe wijk Weespersluis, waar duizenden mensen komen te wonen, heeft de aandacht.

De agenten die 112-meldingen vertrekken vanaf een bureau in Diemen en de wijkagenten zitten zelf in een kantoor in de brandweerkazerne aan de Aetsveldselaan in Weesp. Daar kan op afspraak aangifte gedaan worden. Voorgaande jaren hield de politie van de regio Gooi en Vechtstreek Weesp in de gaten, maar dat team had een groot gebied en een tekort aan agenten.

"We zijn nu met iets meer agenten. Ik heb goede hoop dat de Weespers gaan merken dat we er zijn"

Nagtegaal werkte eerder op politiebureaus in de Baarsjes, op de Nieuwezijds Voorburgwal en bij de Amsterdamse waterpolitie. In Weesp ligt het aantal misdrijven in vergelijking met heel Amsterdam relatief laag: het waren er volgens het CBS in 2020 740. In heel Amsterdam waren het er toen 71.200. Toch is het werk in Weesp volgens haar niet saai. Agenten kwamen al gestolen brommers en automobilisten zonder rijbewijs tegen en in de zomer verwachten ze toeristische drukte en feesten in het centrum.

"Er gebeurt zeker nog wel iets in Weesp", stelt de wijkagent. "Ik ben er heilig van overtuigd dat er ook veel meer gebeurt dan dat wij nu nog weten. De collega's van Gooi en Vechtstreek hebben ook echt heel erg hun best gedaan. Maar die waren gewoon beperkt in hun middelen daarin. En wij zijn nu gelukkig met iets meer. Dus ik heb goede hoop dat de Weespers gaan merken dat we er zijn."

Weesp zal vanaf 22 maart officieel bij de gemeente Amsterdam horen. Het wordt vanaf dan stadsgebied Weesp genoemd.