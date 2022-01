Versoepelingen voor horeca, cultuur en quarantaine: "Nederland heeft jullie gemist"

Cafés, restaurants en theaters mogen tot 22.00 uur open blijven. Voor toegang tot een restaurant of het theater geldt de 3G-regel weer: je moet je vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen, of een negatieve test. Daarnaast geldt er een maximumaantal voor bezoekers: één persoon per vijf vierkante meter.

"We zoeken bewust de grenzen van het mogelijke, vanwege de grote spanningen en noodkreten van de afgelopen dagen", aldus Rutte. Daarnaast was de premier duidelijk over de sectoren die het langst hebben moeten wachten op versoepelingen. "Nederland heeft jullie gemist."

Binnen- en buitenevenementen

Ook evenementen kunnen weer van start gaan, maar wel onder een aantal voorwaarden. Bij binnenevenementen heeft het publiek een coronatoegangspas nodig, moet iedereen een vaste plaats innemen en geldt er een maximum aantal van 1250 bezoekers. Daarnaast moet er anderhalve meter afstand worden gehouden.

Bij buitenevenementen geldt een derde van de maximumcapaciteit en ook toegang met de toegangspas is verplicht. Voor Ajax betekent dit dat het stadion voor een derde gevuld kan worden, wel moeten de fans een vaste zitplaats hebben.

Ook doorstroomlocaties zoals dierentuinen, pretparken en musea mogen morgen onder voorwaarden weer bezoekers toelaten. Zo moet binnen een mondkap op en komt er ook een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter.

Quarantaine

Ook zijn de regels rondom de quarantaine versoepeld. Kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs hoeven alleen thuis te blijven bij klachten en een positieve test. Daardoor kan het onderwijs soepeler doorgaan en zitten niet hele klassen thuis in quarantaine.

Over drie weken is er een nieuw weegmoment voor het kabinet. "Dan zijn de besmettingscijfers vrijwel zeker nog veel hoger dan nu." Rutte roept daarom iedereen op zich aan de regels te houden die de komende drie weken gelden. "Dan is het misschien niet nodig om versoepeling toch weer terug te draaien."