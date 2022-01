Politiebureau Buitenveldert ontruimd vanwege explosief

Het politiebureau aan de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert was vanmiddag ontruimd vanwege de vondst van een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan en het explosief op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

De politie had bij een woning het een en ander in beslag genomen, bij terugkomst op het bureau kwamen ze erachter dat tussen de spullen ook mogelijk een explosief zat. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

Omdat het explosief gevaarlijk kan zijn mag deze niet meer verplaatst worden. "Eenmaal binnen mag het niet meer naar buiten", aldus de woordvoerder. Uit voorzorgsmaatregelen werd het hele bureau ontruimd en moest de EOD komen om onderzoek te doen naar het mogelijke explosief.

De EOD kwam na onderzoek op de conclusie deed het object "daadwerkelijk explosiegevaarlijk" was, dat laat het wijkteam Zuid-Buitenveldert weten via Facebook. De EOD heeft explosief opgeruimd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Het bureau is inmiddels weer open.