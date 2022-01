Man probeert ruzie te sussen en wordt neergestoken

Een 41-jarige man is vannacht neergestoken op de Krootstraat in Zuidoost, nadat hij geprobeerd zou hebben om een ruzie te sussen tussen een bekende van hem en iemand anders. De man is door omstanders naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 00.15 uur kregen agenten een melding dat er een man met steekwonden in het ziekenhuis zou liggen. Uit onderzoek komt naar voren dat het slachtoffer eerder op de avond in een woning aan de Krootstraat is geweest. Buiten de woning is er vervolgens een ruzie ontstaan waar de bekende van de man bij betrokken was.

De politie vraagt getuigen of mensen die meer weten over het incident rond de Krootstraat zich te melden.