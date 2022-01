Ouderen voor tienduizenden euro's opgelicht met brutale babbeltrucs

In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van een vrouw die ervan verdacht wordt de afgelopen maanden ouderen voor in totaal bijna 30.000 euro te hebben opgelicht. De verdachte doet zich voor als bankmedewerker, om vervolgens bankpassen en -gegevens van de ouderen te kunnen stelen, waarmee ze grote bedragen opneemt.

De verdachte gaat telkens op ongeveer dezelfde manier te werk. Zo ook op maandag 20 december bij een 76-jarig Amsterdams slachtoffer. De man wordt die dag gebeld door een anoniem nummer. Hij denkt een medewerker van de bank te spreken. Ze geeft aan dat er een andere medewerker naar het huis van het slachtoffer komt vanwege verdachte transacties op zijn rekening. Die transacties zouden daarom geblokkeerd zijn. Als de zogenaamde medewerker, de verdachte dus, bij het slachtoffer thuis is, loggen ze samen in op zijn bankrekening. Al die tijd heeft hij de andere zogenaamde medewerker nog aan de lijn.

De vrouw wordt in verband gebracht met een flink aantal aangiften. Ze zou de afgelopen maanden slachtoffers hebben gemaakt in de omgeving Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De politie vermoedt dat de vrouw nog altijd actief is en is daarom dringend naar haar op zoek.

Quote

In totaal is de verdachte zo'n anderhalf uur binnen. Op een gegeven moment vertrouwt de vrouw van het slachtoffer de situatie niet helemaal meer. Ze vraagt de verdachte daarom om zich te identificeren. De verdachte zegt dat ze haar identiteitsbewijs uit de auto gaat halen.

Bankpas weg

Het slachtoffer heeft daarna nog even contact met de medewerker aan de lijn, maar dan wordt de verbinding ineens verbroken. En ook de verdachte, die haar idenditeitsbewijs uit de auto zou halen, komt niet meer terug. Op dat moment merkt de man bovendien dat zijn bankpas weg is. Als hij vervolgens een echte medewerker van zijn bank aan de telefoon krijgt, blijkt dat er al ruim 3500 euro van zijn rekening is opgenomen.

"In de andere zaken ging de verdachte op een soortgelijke manier te werk", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "De slachtoffers zijn veelal oudere mensen, van wie ze op slinkse wijze het vertrouwen weet te winnen. Wij vermoeden dat de vrouw momenteel nog steeds actief is en willen daarom zo snel mogelijk weten wie zij is."