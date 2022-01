Slachtoffers vrezen voor hun leven bij gewapende straatroof Bos en Lommer

Twee jonge mannen staan in oktober van het afgelopen jaar doodsangsten uit, als ze na een bezoek aan een restaurant in Bos en Lommer door twee verdachten worden beroofd en een vuurwapen op zich gericht krijgen. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de verdachten.

Eerst wordt de deur aan de passagierskant opengetrokken. De verdachte heeft een vuurwapen in zijn hand en richt dit op de twee slachtoffers. Hij roept onder meer "Ik schiet" en "Geef me je horloge". Dan wordt ook de andere deur opengetrokken en de tweede verdachte roept dat hij geld wil. De slachtoffers geven hun horloges af, maar hebben geen geld bij zich. De verdachten zeggen vervolgens dat ze de slachtoffers dan net zo goed neer kunnen schieten. De bijrijdersdeur wordt dichtgetrapt en de verdachten gaan ervandoor.

De eerste verdachte is een man die geschat wordt tussen de 20 en 25 jaar. Hij is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 lang en heeft een tenger, sportief postuur. Op het moment van de overval droeg hij zwarte gezichtsbedekking, donkere kleding en had hij een jas met capuchon aan. Hij had een zware stem.

Ook de tweede verdachte wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar. Hij is wat kleiner dan de eerste verdachte, deze man wordt geschat tussen de 1 meter 65 en 1 meter 80. Ook heeft hij een wat voller postuur dan de andere verdachte. Hij droeg donkere kleding en ook hij heeft een zware stem, maar die was wel wat lichter dan de stem van de andere verdachte. Allebei hanteerden ze grof taalgebruik en spraken ze straattaal.

Traumatisch

"De slachtoffers zijn erg ontdaan door de beroving en hebben echt minutenlang voor hun leven gevreesd", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Een van de mannen heeft een vuurwapen op hen gericht en ook gezegd dat hij zou schieten. Dit is traumatisch geweest en deze impact zullen ze nog lang met zich meedragen."

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachten op de beelden.