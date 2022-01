Nieuwe stadsdichter Marjolijn van Heemstra haalt inspiratie uit dingen die zij niet begrijpt

Toen ze 9 jaar was schreef ze al gedichten, de nieuwe stadsdichter Marjolijn van Heemstra. Ze is de tweede vrouwelijke stadsdichter en volgt daarmee Gershwin Bonevacia op. Als kind groeide ze op in de Rivierenbuurt en ondanks een verhuizing naar Rotterdam, is de liefde voor de stad altijd gebleven: "Amsterdam staat met stip op één."

AT5

Schrijven is van Heemstra niet onbekend. Zo publiceerde ze al eerder drie dichtbundels, twee romans en één non-fictieboek. Dichten deed zij al van jongs af aan : "Dat waren best wel slechte gedichten. Ik had het wel leuk gevonden om op die leeftijd om te weten dat ik dan later stadsdichter zou zijn."

Quote "Ik ben altijd geïnteresseerd in dingen die ik niet begrijp" Marjolijn van Heemstra, Stadsdichter

In de Rivierenbuurt zat ze met haar zussen op de trap te dromen over hoe het zou zijn om een tuin te hebben. Die tuin kwam er toen ze met het gezin naar Rotterdam verhuisden. Van Heemstra kon er echter niet aarden. "Ik was helemaal van de kaart."

De trap waar Marjolijn droomde over een tuin

De vraag of ze liever stadsdichter van Amsterdam of Rotterdam zou zijn, is simpel voor van Heemstra. "Amsterdam staat met stip op één. Soms ben je toevallig geboren op de plek waar je toevallig moet zijn en die mazzel had ik."

Quote "Je moet meebewegen met wat er gebeurt en dan hopen dat de taal je niet in de steek laat" MARJOLIJN VAN HEEMSTRA, STADSDICHTER

Haar inspiratie haalt ze uit de wereld om haar heen. "Ik ben wel altijd geïnteresseerd in dingen die ik niet begrijp en heel erg van de plek waar ik op dat moment ben. De mensen die ik tegenkom, de dingen die ik om me heen zie groeien en bewegen."

Als stadsdichter, dicht je soms ook over heftige zaken. Zo schreef Bonevacia een gedicht over de moord op Bas van Wijk. Ook daar lijkt Van Heemstra vertrouwen in te hebben. "Ik denk dat je inderdaad gewoon een soort openheid moet hebben en moet mee bewegen met wat er gebeurt en dan hopen dat de taal je niet in de steek laat."