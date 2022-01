Mensenrechtencentrum VU legt werk stil na omstreden subsidie en bagatelliseren situatie Oeigoeren

De activiteiten van het Cross Cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Op de website van het platform valt te lezen dat het centrum onderzoek doet naar sommige publicaties op de eigen site die geen voorstander lijken te zijn van ‘inclusiviteit en diversiteit’.

De VU besloot vorige week na onthullingen van de NOS om de omstreden Chinese subsidie stop te zetten. Verschillende medewerkers van het centrum van de VU hebben het in het openbaar opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid, en bijvoorbeeld ontkend dat China de Oeigoeren onderdrukt. Vanwege die uitspraken in combinatie met de financiering uit China ontstonden twijfels over de academische vrijheid die medewerkers van het centrum hebben bij uitvoering van hun onderzoek.

Offline

In het statement op de site van het mensenrechtencentrum staat dat de uitingen over de situatie van de Oeigoeren mogelijk niet voldoen aan de standaarden van het centrum. Nu er een onderzoek loopt, is de website grotendeels offline. Daarnaast zijn er colleges uitgesteld.

Volgens de NOS is niet helemaal duidelijk of die beslissing door het centrum zelf is genomen. De universiteit zelf beweert van wel, maar volgens bronnen zouden het college van bestuur en de decanen van de Vrije Universiteit dit hebben opgelegd.