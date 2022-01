Genot bij eerste cafébezoekers: "Alsof de hemelpoorten opengaan"

De horeca mag vandaag de deuren weer openen. En dus zaten de eerste cafébezoekers met een grote glimlach aan hun koffie, gemberthee of zelfs een biertje.

Kroegeigenaar Appie is een beetje zenuwachtig vlak voor hij opengaat. "Het is net als oudejaarsavond, dan ben ik ook altijd nerveus." Bij stamgast Johan overheerst vooral euforie. "Alsof de hemelpoorten opengaan", vertelt Johan terwijl hij zijn eerste slokje bier neemt. Een andere vrouw is blij dat ze haar dagelijkse cappuccino weer kan drinken. "Ik heb mijn krantje en cappuccino heel erg gemist."

Cafés, restaurants mogen vanaf vandaag tot 22.00 uur openblijven. Voor toegang tot een restaurant geldt de 3G-regel weer: je moet je vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen, of een negatieve test. Daarnaast moet de 1,5 meter worden aangehouden, en is een vaste zitplaats verplicht.