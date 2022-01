Zes keer zoveel vragen seksueel grensoverschrijdend gedrag in Amsterdam na The Voice-rel

Bij het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) zijn sinds de uitzending van BOOS over het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland zes keer zoveel vragen binnengekomen als in dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt de GGD Amsterdam-Amstelland in een persbericht.

Het CSG stond de afgelopen dagen tientallen mensen met vragen te woord. De meesten van hen hadden een hulpvraag. Dat gaat bijvoorbeeld om iemand die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en zich afvraagt wat zij of hij het beste kan doen. Er zijn ook bellers op zoek naar psychologische of juridische hulp, maar ook bedrijven die vragen hebben over het aanpakken van ongewenst gedrag. Daarnaast zijn er nog mannen die aangeven dat ze het lastig vinden dat het vaak alleen over vrouwelijke slachtoffers gaat, terwijl ook jongens en mannen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken kunnen krijgen.

'Nooit te laat'

Wethouder Simone Kukenheim is blij dat de uitzending van BOOS ervoor gezorgd heeft dat meer mensen de weg naar het CSG hebben weten te vinden. "Ik wil iedereen op het hart drukken dat het nooit te laat is om professionele hulp in te schakelen na een ongewenste seksuele ervaring. Het CSG is er voor iedereen. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, man, vrouw, transgender, inwoner van Amsterdam-Amstelland, toerist, of bezoeker. Ook als je twijfelt in hoeverre sprake is van seksueel geweld kun je contact opnemen.”

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) is te bereiken via 0800-0188 of www.centrumseksueelgeweld.nl.

Aankomende zaterdag is er ook een manifestatie op de Dam tegen seksueel geweld.