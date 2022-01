Bouw Woon Leef podcast over de Toekomst van Werken in de Bouw: ''Allang niet meer dat vieze werk buiten in de regen''

De bouw in Nederland gaat altijd door. En dat moet ook wel met een ambitie om de komende tien jaar jaarlijks 100.000 nieuwe woningen in het land bij te bouwen. Maar met een fikse loonstijging in de bouwsector, een teruglopend aantal aanmeldingen voor bouwopleidingen en bouwprojecten die altijd langer en duurder uitvallen dan ze gepland zijn, wordt er allemaal niet makkelijker op. Hoe ziet de toekomst van het werken in de bouw eruit? Wie moet het gaan doen en welke rol moet de politiek daarin pakken?