De Kleine Komedie gaat open voor artiest die wil spelen, maar "financieel is het niet te doen"

Bij De Kleine Komedie hebben ze even te vroeg gejuicht toen vorig weekend uitlekte dat 'de cultuur' weer open mocht. "De euforie is snel geminimaliseerd", vertelt directeur Jörgen Tjon A Fong. Het opengaan bleek dinsdag tijdens de persconferentie namelijk maar voor eenderde te mogen en dat is "financieel en logistiek niet te doen".

Als de bespeler het zelf wil, dan gaan het theater open. Zo zal zangeres Leoni Jansen komende zondag optreden en is er morgen een lunchvoorstelling van schrijver Thomas Heerma de Vos.

Voor een uitverkochte voorstelling is een optreden organiseren nog een hele klus, want er moeten dan mensen met een kaartje teleurgesteld worden. De Belgische cabaretier Wim Helsen staat bijvoorbeeld op de agenda voor volgende week, daar zijn 500 kaarten voor verkocht, maar er kunnen er maar 130 in. Alleen de mensen die als eerste een ticket hebben gekocht, mogen erin. Voor de andere 370 wordt een alternatief gezocht of die worden op een reservelijst geplaatst.

Te plotseling

De opening van de theaters kwam overigens voor Wim Helsen wel iets te snel. De première van zijn voorstelling Niet mijn apen, niet mijn circus moest worden afgelast omdat hij een dag na de persconferentie al zou moeten spelen. Dat was 'te plotseling'.

De bezoekers die een kaartje hadden voor de uitverkochte shows van woensdag tot en met zaterdag moesten worden teleurgesteld. "Wim vindt het heel vervelend dat hij je teleur moet stellen, maar de verandering van regels kwam zo plotseling dat het voor hem niet mogelijk was om zijn voorstelling direct te hernemen", schrijft De Kleine Komedie aan de bezoekers.

Vanaf volgende week dinsdag staan er nog vijf voorstellingen op het programma van Helsen. Die gaan door en zijn uitverkocht voor 130 bezoekers.

Dat alles tot 22.00 uur open mag is voor De Kleine Komedie niet een heel groot probleem. "Dat redden we meestal wel. Wim Helsen begint om 20.15 uur en is dan om 21.40 uur klaar. Dat is precies goed om iedereen er ook weer uit te laten", aldus Tjon A Fong.