Komende zomer mogen ondernemers hun terrassen weer uitbreiden

Ook dit zomerseizoen mogen horecaondernemers in de stad hun terras uitbreiden. Het stadsbestuur heeft dat besloten om de horeca die hard geraakt is door de coronacrisis te steunen.

Met de tijdelijke terrasuitbreiding kunnen horecaondernemers deze zomer meer gasten op hun terras ontvangen, en zo in ieder geval een deel van hun gederfde omzet inhalen, schrijft burgemeester Halsema. De vergunningen voor de tijdelijke extra ruimte voor de winterterrassen zouden per 1 maart verlopen omdat dan het zomerseizoen begint. Deze vergunningen worden nu automatisch verlengd.

Ook is het mogelijk nieuwe of gewijzigde aanvragen in te dienen. De verruiming van de zomerterrassen is tijdelijk en geldt tot het einde van het terrasseizoen en dat is tot en met 31 oktober. De ondernemers hoeven hier geen extra leges voor te betalen.

Nieuwe en verlengde vergunningen worden verleend mits de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte niet te veel onder druk komt te staan. De stadsdelen zullen de situatie per terras beoordelen.