Manifestatie tegen seksueel geweld verplaatst naar Museumplein

Afgelopen dinsdag liet Sleijpen weten het belangrijk te vinden om zowel slachtoffers als experts een podium te geven. "Het gebeurt iedere dag: op het werk, op straat, in families. Het is heel belangrijk dat we een stem laten horen met slachtoffers, maar ook met mensen die er verstand van hebben. Dat we laten zien dat we niet alleen zijn en het probleem groter is dan we denken."

In haar woonkamer in het centrum van de stad, vertelt ze over de aanleiding om een manifestatie te organiseren. "Ik ben zelf slachtoffer geworden van seksueel misbruik in mijn kindertijd. Toen alles rondom The Voice in het nieuws kwam, had ik zoiets van: ik wil iets doen." Na wat rondbellen mondde dat uit in het plan voor een manifestatie. "Ik wil mijn stem laten horen."

De demonstratie op het Museumplein begint zaterdag om 12 uur. Om de kosten van de manifestatie te kunnen betalen, wordt er geld ingezameld via crowdfunding.