Noord krijgt er torens bij: "Zorgt voor emotie, welvaart en een sociaal leven"

De toren heeft in totaal 176 appartementen voor permanente huur en 120 appartementen voor langere termijn. De prijs van deze appartementen begint bij 1.500 euro per maand voor ongeveer 50 vierkante meter, best prijzig dus voor de normale Amsterdammer. Daarbij heeft de toren penthouses en familiekamers mét dakterras.

In het andere gebouw komt het grootste congreshotel van Nederland. Het hotel gaat verbonden worden met de woontoren. Volgens de ontwikkelaar brengen de torens ' emotie, welvaart en een sociaal leven' naar de wijk Overhoeks.