OM: "Moeder containerbaby heeft nimmer enige emotie getoond"

De moeder van de baby die in oktober 2014 werd gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Slotermeer leek zich tijdens de verschillende verhoren geen zorgen te maken over haar kind. Dat zegt het Openbaar Ministerie, dat vandaag vier jaar celstraf eiste .

De 31-jarige Todisoa R. werd vorig jaar in Duitsland aangehouden. Hoewel ze eerder had bekend, verklaarde ze vandaag snikkend dat iemand anders de baby in de drie meter diepe container had gegooid. Dat gelooft het OM niet.

Details

"Die bekentenis staat namelijk niet op zichzelf, maar wordt ook ondersteund", vertelt een persofficier. "Ze geeft namelijk details over de kleding van de baby, het speentje. Ze vertelt over een plastic tas, terwijl de baby in een plastic tas is aangetroffen. Ze vertelt ook over een container en de locatie van een container, die komen eigenlijk allemaal overeen met de bevindingen die de politie daarover heeft opgemaakt."

In totaal is de in Madagaskar geboren vrouw zeven keer verhoord door de recherche. "Daarin is zij langdurig ondervraagd. In al die verschillende verhoren heeft ze eigenlijk nimmer enige emotie getoond en nooit gevraagd naar het kindje", Dat zijn allemaal dingen die bijzonder te noemen zijn, zeker nu ze vandaag ineens wel emoties heeft getoond daarover."

Vijf andere kinderen

Uit een psychologisch rapport blijkt dat R. zwakbegaafd is en dat ze beperkt is in het vinden van oplossingen voor moeilijke problemen. Ze heeft nog vijf andere kinderen bij verschillende vaders, waarvan het jongste kind van een jaar oud bij haar in de gevangenis verblijft.