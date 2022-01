Nog strengere energie-eisen bij nieuwbouw: driedubbel glas vaak verplicht

Het stadsbestuur wil de energie-eisen voor nieuwbouw aanscherpen. Daarmee moeten de woningen 'klaar zijn voor de klimaatneutrale toekomst'. De eisen zijn strenger dan in andere gemeentes.

De woningen moeten 'uitstekend geïsoleerd' zijn en vaak driedubbel glas hebben. Ook moeten er zonnepanelen op de daken liggen en moeten ze gebruik maken van zoveel mogelijk duurzame warmte. Woningcorporaties krijgen extra geld om aan de eisen te kunnen voldoen.

"Een hoog comfort en een lage energierekening: dat is hoe wij huizen willen bouwen in Amsterdam", stelt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid). "Door nu de lat hoog te leggen voorkomen we dat nieuwbouwwoningen gerenoveerd moeten worden om alsnog de klimaatambities van de stad en van Nederland te halen."

Een meerderheid van de gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan. Het streven is om de strengere eisen vanaf begin 2023 te laten ingaan.