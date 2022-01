Dode man woning VOC-kade: recherche gaat uit van misdrijf

De politie heeft in een woning aan de VOC-kade in het centrum vannacht een overleden man aangetroffen in een woning. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de recherche gaat uit van een misdrijf.

Het gaat vermoedelijk om de 42-jarige bewoner. De politie kreeg een melding dat het niet lukte om in contact te komen met de bewoner. In de woning trof de politie zijn lichaam aan. Over de omstandigheden waaronder de man is gevonden wil de politie op dit moment nog geen informatie kwijt.

De recherche wil graag in contact komen met mensen die de afgelopen dagen in de buurt van de VOC-kade iets is opgevallen. Als mensen de beschikking hebben over camera- of dashcambeelden in de omgeving, dan ontvangt de politie deze graag.