Politie zoekt in sloot naar bij liquidatie gebruikt vuurwapen

De politie zoekt in het water bij de Kelbergen in Zuidoost naar het vuurwapen dat is gebruikt voor het doodschieten van de 56-jarige man uit Almere in Amstelveen eind vorig jaar. De politie heeft vermoedens dat het wapen daar in het water is gegooid.

De 56-jarige man werd in de ochtend van 22 december op de Wieringerstraat, nabij de Rembrandtweg in Amstelveen neergeschoten. Het slachtoffer was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De man was een bekende van de politie.

Een dag na de liquidatie hield de politie al twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar aan. De 22-jarige man is na het verhoor heengezonden, maar blijft wel verdachte. Het voorarrest van de 21-jarige verdachte werd verlengd met 90 dagen. Twee weken geleden hield de politie een derde verdachte aan, een 16-jarige Amsterdammer.