Stadsbestuur in de fout met inhuren van directeur viering Amsterdam 750 jaar

De gemeente is de fout ingegaan bij het inhuren van programmadirecteur Lennart Booij van Amsterdam 750, de viering van de 750e verjaardag van de stad. Pas na vragen van journalisten zegt het stadsbestuur erachter te zijn gekomen dat de duur dat hij zou worden ingehuurd, in overtreding is met Europese regelgeving. Hij wordt daarom per 1 februari niet meer ingehuurd. "Het is rommelig gegaan", zegt burgemeester Femke Halsema.

De gemeente heeft Booij daarop laten weten hem niet meer in te huren. Dit kan alleen nog als hij alsnog als winnaar uit de bus komt bij de aanbestedingsprocedure. Aangezien die procedure zo'n drie maanden gaat duren, zit Amsterdam 750 de komende maanden zonder programmadirecteur. De gemeente had de intentie dat Booij tot en met 2025 bij de viering betrokken zou blijven.

"Het is rommelig gegaan en dat is ook vervelend", zegt burgemeester Femke Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester. "Dit blijkt een fout die helaas vaker kan voorkomen in de gemeentelijke organisatie; er mist een waarschuwingssysteem", stelt ze in haar brief aan de gemeenteraad.

Spoeddebat

Niet alleen de manier waarop Booij is ingehuurd zorgt overigens voor onrust. Ook zijn uurtarief van 125 euro exclusief btw, waarmee hij in twee jaar tijd twee ton overheidsgeld opstreek, ligt onder vuur. JA21 heeft een spoeddebat aangevraagd over de kwestie. Mede omdat Halsema en Booij elkaar persoonlijk kennen.

"Voor zulke bedragen persoonlijke vrienden inhuren om een feestje te organiseren, van publiek geld. Daar trekken wij een wenkbrauw bij op en we hebben veel vragen", aldus Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21. "Dat deze opdracht ‘volgens de regels’ is aanbesteed moet maar blijken en áls dat zo is, dan is dat evengoed een behoorlijke bestuurlijke misser met zulke nauwe banden tussen de burgemeester en Booij."

Persoonlijke band

Halsema ontkent dat haar persoonlijke band met Booij iets te maken heeft met zijn aanstelling. "Ik neem niet mensen aan omdat ik ze ken. Ik neem mensen alleen aan - en dat doe ik ook niet alleen, er zit ambtelijke controle op, uiteindelijk is de officiële opdrachtgever ook de gemeentesecretaris - omdat mensen hun werk goed doen."

In het Wob-verzoek van Propria Cures bleek tevens het 24 maanden-contract van Booij te ontbreken. Halsema wijdt dat aan de rommelige informatiehuishouding van de gemeente. Dat contract heeft ze alsnog toegezonden aan de gemeenteraad.

Booij laat aan AT5/NH Amsterdam weten niet zelf te willen reageren: "Alle woordvoering gaat via de gemeente."