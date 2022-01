Duidelijke boodschap bij manifestatie tegen seksueel geweld: "Het is nooit jouw schuld"

Een paar honderd mensen kwamen vandaag naar het Museumplein voor de manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder het motto 'No Blame, but Change' wil de organisatie duidelijk maken dat de schuld nooit bij het slachtoffer ligt.

Sleijpen organiseerde de manifestatie naar aanleiding van de misstanden bij The Voice of Holland. "Ik keek de uitzending van Boos en het raakte mij persoonlijk heel erg, omdat ik zelf een seksueel misbruik-verleden heb. En ik dacht: we moeten iets doen. We moeten opstaan want dit gebeurt iedere dag. We moeten samenkomen om die kracht uit te stralen."

Met een bord waar Fuck the Patriarchy opstaat, wil een demonstrant laten weten dat wat er in bij The Voice is gebeurd niet een incident is, maar iets is waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. "Ik heb vaak genoeg meegemaakt bij het uitgaan dat iemand je wil aanspreken of aanraken en als je dan zegt dat je dat niet wilt, dat je echt wordt uitgescholden. Dat is natuurlijk belachelijk," vertelt ze.

Karin Bloemen presenteerde de manifestatie, waar ook onder andere advocaat Richard Korver en de directeur van Amnesty International Dagmar Oudshoorn spraken. "We willen graag dat iedereen zich wat meer bewust wordt van de schade die wordt veroorzaakt door misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Blijkbaar gebeurt het te vaak en veel te veel. En we moeten allemaal veranderen," vertelt Bloemen.