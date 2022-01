Bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark wordt vandaag de holocaust herdacht. Het is deze week 77 jaar geleden dat dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Onder andere burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak. De herdenking is vanaf 11.00 uur live te volgen op AT5. Op tv, Facebook en online.