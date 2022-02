Ouders twijfelen over vaccin voor kinderen: "Elke keuze die ouders maken is goed"

Ouders en verzorgers van kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben een brief ontvangen om hun kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. De vaccinatie is niet verplicht, maar vrijwillig. In het AT5 programma Vaccinatie Vragen beantwoordt GGD arts Maatschappij en Gezondheid Astrid Nielen brandende vragen van ouders.

Astrid Nielen, GGD arts Maatschappij en Gezondheid

"De meeste kinderen krijgen weinig of geen klachten als ze corona krijgen, maar toch kunnen ook kinderen heel ernstig ziek worden en zelfs in het ziekenhuis belanden", legt Astrid Nielen uit. "Vaccinaties beschermen tegen ernstige ziekten na een corona infectie, vooral belangrijk voor kinderen met medische aandoeningen, maar vaccinaties beschermen ook tegen ernstige ontstekingsreacties in organen. Dit kan optreden bij ongeveer 1 op de 4000 corona-infecties bij kinderen." Een vaccinatie voor kinderen is niet verplicht. "Ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 5 t/m 11 jaar kunnen die afweging zelf maken."

Quote "Er kunnen bijwerkingen optreden, maar die zijn gelukkig van korte duur en mild" ASTRID NIELEN, arts Maatschappij en Gezondheid

AT5

Kinderen krijgen net als volwassenen twee keer een dosis van het vaccin, maar krijgen een lagere dosering. "Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap. Er kunnen bijwerkingen optreden, maar die zijn gelukkig van korte duur en mild. Een beetje pijn op de plaats van de prik of moe zijn, koorts hebben, spierpijn of hoofdpijn is wat wij vaak horen." Uit gegevens van de Verenigde Staten, waar miljoenen kinderen al zijn gevaccineerd, blijkt dat er in heel zeldzame gevallen een bijwerking kan optreden in de vorm van een ontsteking van de hartspier of het hartzakje. "Meestal geneest dat goed en snel en het is een hele kleine kans, echt heel zeldzaam", vertelt arts Nielen. "Dat is voor ons dus geen reden om het vaccin niet beschikbaar te stellen voor deze groep."

Quote "Heel veel kinderen in mijn zoons omgeving hebben het al gehad en die zijn niet echt ziek, dus ik vind het moeilijk" vader

Veel ouders die we bij de RAI spreken twijfelen over het halen van een vaccin voor hun kind. "Heel veel kinderen in mijn zoons omgeving hebben het al gehad en die zijn niet echt ziek, dus ik vind het moeilijk", vertelt een vader. Een moeder is stellig over de vaccinatie. "Ik vind ze nog te jong en ik wil dat ze eigen keuzes maken in het leven. Dat ga ik niet voor ze doen." Maar we komen ook ouders tegen die geen twijfels hebben. " We hebben gelijk besloten om het te doen". Astrid legt uit wat beweegredenen zijn voor ouders om hun kind te laten vaccineren. "Ouders kiezen voor het coronavaccin, omdat ze hun kinderen willen beschermen tegen ernstige ziekte na een corona infectie. Ten tweede kunnen ouders ervoor kiezen, omdat zij een besmetting van kwetsbare huisgenoten of personen in de omgeving van het gezin zoveel mogelijk willen voorkomen", aldus Nielen.

Geen foute keuze Ouders kunnen volgens Arts Astrid Nielen geen foute keuze maken, als ze maar goed geïnformeerd zijn. "Elke keuze is goed die ouders maken. Het is heel erg belangrijk dat ouders vragen hebben en dat ze informatie opzoeken. Het is goed dat ouders antwoorden krijgen op de vragen die ze hebben, zodat ze goed geïnformeerd een goede keuze kunnen maken".

Kijk voor meer informatie op: ggd.amsterdam.nl/coronaprik-kind of op overvaccineren.nl Twijfel over het vaccin? Dan kun je ook de twijfeltelefoon bellen op: 088-7 555 777