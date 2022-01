Rotterdammer (38) opgepakt voor dood Italiaan in woning VOC-kade

De recherche heeft dit weekend een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de overleden Italiaanse man die op donderdagavond 27 januari werd aangetroffen in een woning aan de VOC-kade. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer.

Het slachtoffer werd door agenten aangetroffen nadat er een melding was binnengekomen dat er geen contact meer met hem te krijgen was. Het is volgens de politie inmiddels zeker dat hij door een misdrijf om het leven gekomen is.

"Wanneer de man precies is overleden is onderwerp van onderzoek", laat de politie weten. "Om die reden komt het rechercheteam nog altijd graag in contact met mensen die aan de VOC-kade personen en of voertuigen hebben gezien op 27 januari of de dagen daarvoor."