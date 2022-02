Stad NL V Basisschool in Noord wacht al een jaar op nieuw onderkomen: "Moorman, laat ons niet in de kou staan"

Ouders en leerkrachten van basisschool Waldorf aan de Werf, vrezen voor het voortbestaan van hun school. In de zomer moeten ze uit een tijdelijk, nu al te klein noodgebouw aan de Werengouw in Noord. Maar de gemeente geeft nog steeds geen groen licht voor een nieuwe plek aan de andere kant van Noord in de wijk Kadoelen. De beoogde locatie vindt de gemeente verkeersonveilig en de buurt is tegen.

Directeur Jamilah Blom, die basisschool Waldorf aan de Werf in 2020 heeft opgericht op initiatief van een groep ouders, is het spuugzat. "Ik vind dit een kwalijke zaak. De gemeente heeft ons beloofd dat we dit jaar konden starten aan de westkant van Noord. De meeste kinderen wonen in die omgeving omdat de uiteindelijke school daar is gepland. Ouders moeten nu elke dag zeven kilometer heen en weer pendelen om hun kinderen naar school te brengen. We zitten nu al bijna twee jaar in onzekerheid, dat is niet fijn voor ouders en leerkrachten."

Quote "Ouders twijfelen nu of ze hun kind wel bij ons op school gaan doen, omdat de locatie onzeker is" jamilah blom, directeur waldorf aan de werf

De gemeente heeft een oud schoolgebouwtje aan Zuideinde 369 in Kadoelen op het oog. Maar dat moet eerst grondig worden verbouwd en is te klein voor het groeiend aantal leerlingen. Daarom moet er een noodgebouw komen op het grasveld aan de achterkant van de school. En daar is een omgevingsvergunning voor nodig. Maar in de buurt is bezwaar gemaakt. Een petitie leverde al 300 handtekeningen op. Omwonenden willen het groen behouden en vrezen daarnaast voor extra autoverkeer van ouders die hun kinderen naar school brengen. Ook volgens de gemeentelijke verkeerscommissie is de situatie onveilig.

Bewoners uit nieuwbouwwijk Twiske West willen geen school in het oude gebouw

Quote "Het is elke dag een logistieke uitdaging om je kinderen op school te krijgen omdat het zo ver is" hayet de Vries-Benkacem, ouder

"Het geduld van ons ouders raakt nu wel op", zegt Hayet de Vries-Benkacem. "Het is elke week weer een logistieke uitdaging om je kinderen op school te krijgen omdat het zo ver weg is." Ze koos naast het interculturele karakter ook voor Waldorf aan de Werf omdat de school dit schooljaar in haar buurt zou komen. "Nu is het nog steeds onduidelijk wanneer en of dat gaat lukken", zegt ze. "Alleen de ouders die het zich kunnen veroorloven kunnen hun kinderen elke dag brengen met de auto of de bakfiets. Dat is niet waar we naartoe willen. De keuze voor deze school moet laagdrempelig zijn. Wethouder Moorman zet zich enorm in om segregatie tegen te gaan, maar dat zien we op deze manier alleen maar toenemen."

Waldorf aan de Werf is een gemengde school en telt 94 kinderen. Er zijn nu vijf klassen. Drie kleutergroepen en één groep 3 en één groep vier. "Het is echt nu al proppen en we hebben een lokaal te kort", vertelt Blom. "Na schooltijd moet de leerkracht meteen zijn lokaal uit voor de naschoolse opvang. Dat is verre van ideaal. Volgend jaar komt daar nog een groep vijf bij. Nog veel langer op deze locatie blijven is absoluut geen optie. " Actievoeren Over vier à vijf jaar zal Waldorf aan de Werf definitief gehuisvest worden in een nieuw te bouwen pand aan de Klaprozenweg. De gemeente zegt nu binnen twee weken een beslissing te nemen of de nieuwe, ook weer tijdelijke locatie in Kadoelen haalbaar is. Als dat niet het geval is dan moet het stadsdeel opnieuw op zoek. Dat zal niet makkelijk zijn, laat een woordvoerder weten, want onderwijspanden zijn schaars. Leerkrachten en ouders willen nu een nieuwe plek en gaan woensdag actievoeren bij de Stopera.