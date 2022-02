Vuurwerk, leeuwen en trommels: Chinees Nieuwjaar op de Dam

Op de Dam werd het Chinees Nieuwjaar vanmiddag feestelijk ingeluid. Volgens de Chinese kalender is vandaag het Jaar van de Tijger begonnen.

En dat betekende trommels, vuurwerk en natuurlijk de traditionele leeuwendansen. "Uiteindelijk gaan je armen wel pijn doen", vertelt een jongen die in het leeuwenpak zit.

Na twee jaar geen optocht vanwege coronamaatregelen mocht het dit jaar doorgaan. "We mogen weer, dus iedereen is erg blij".

Ondernemer Won Yip organiseert het feest op de Dam en is erg blij dat het hij zijn duizendklapper kon aansteken. "Dit jaar was een mini event, volgend jaar doen we het weer groot", vertelt hij.