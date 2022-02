Speurhond Kaan graaft een nieuwe schat op: 'Onderdeel van een mitrailleur uit WO2'

De Amsterdamse hond Kaan vond afgelopen zomer een mammoettand aan de oever van de Sloterplas . En opnieuw bewijst hij niet zomaar een hond te zijn: tijdens een wandeling op het strand van de Noordpier in Wijk aan Zee, graaft hij een onderdeel van een mitrailleur op. "Ik denk dat Kaan net zo nieuwsgierig is als ik, hij heeft een ontzettend goede neus", vertelt baasje Nadja Carrillo aan NH Nieuws.

Thuis besluit Nadja haar buurman, die ook archeoloog is, ernaar te laten kijken. Hij verwijst haar door naar het Park Vliegbasis Soesterberg in Soest. En haar vermoeden wordt bevestigd, het gaat om een bijzonder onderdeel: een mitrailleur tegen of van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Tristan Broos, beheerder van de studiezaal, denkt dit op te maken uit 'het vizier met het dradenkruis'. Op basis van de foto die Nadja toestuurt, kan hij alleen niet opmaken om welk type of nationaliteit het gaat. "Ik stuur daarom nog wat extra foto's op, hopelijk kunnen ze dit dan wel vaststellen", vertelt ze. Het duurt waarschijnlijk nog twee weken voordat ze antwoord krijgt op haar vraag. "Na het sturen van de eerste foto, kreeg ik ook al eerder antwoord, dus wie weet."

'Gevechten op zee'

Zelf denkt Nadja dat de gevonden mitrailleur te maken heeft met 'gevechten op zee'. "Het is van metaal en ziet eruit alsof het eraf geschoten is." Zelf schieten er dan ook allerlei scenario's door haar hoofd. "Ik denk dat er of een vliegtuig uit de lucht geschoten is en dat dit daar een onderdeel van is, of dat het alleen gaat om een wapen en dit eraf geschoten is."

Kaan bewijst opnieuw een topteam met zijn baasje te zijn."Speuren is wat hij het liefste doet, ik ben zelf ook zo! Ik ben altijd op zoek naar streetart, dingetjes in het zand en kijk eigenlijk altijd omlaag." Zelf heeft Nadja altijd een voorliefde gehad voor archeologie en wilde ze dit vroeger ook gaan doen. "Ik heb het altijd in gedachten gehouden en het blijft op ons pad komen", lacht zij.

En of de vondsten een speciale plek in huis krijgen? "Ja, dat denk ik wel. Wij zijn bezig met het nieuwe huis en ik denk aan een diepe lijst met daarin de mammoet-kies met daarnaast nu deze nieuwe vondst", aldus Nadja. "Het liefste wil ik dit onderdeel ook houden."

Wil je de vondsten van Kaan op de voet volgen? Dat kan op zijn eigen Instagramaccount. Daar vind je ook leuke foto's van Kaan en zijn baasje.