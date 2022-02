Man koopt sigaretten en bier met gestolen of gevonden bankpas

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht in september van het afgelopen jaar bij twee verschillende supermarkten in Bos en Lommer aankopen te hebben gedaan met een bankpas die niet van hem was. In Bureau 020 beelden van de man.

De vrouw die de pas in bezit had, merkt op de avond van donderdag 9 september bij het online bankieren dat er geld mee is gepind van een rekening waar zij voor gemachtigd is. Het is de rekening van een familielid voor wie ze de bankzaken regelt. Ze checkt direct waar de pas is en dan komt ze erachter dat ze die niet meer heeft.

Sigaretten en bier

Op dat moment is er al bij twee verschillende supermarkten contactloos betaald met de pas. Om iets voor half negen koopt de man bij een supermarkt aan het Bos en Lommerplein vier pakjes sigaretten met de pas. Een paar minuten later loopt de man een supermarkt aan het Gulden Winckelplantsoen binnen, iets verderop. Hier koopt hij twee halve liter-blikken bier en nog vier pakjes sigaretten.



Onduidelijk is of de bankpas gestolen is of verloren. De man op de beelden wordt er in ieder geval van verdacht met de pas te hebben betaald. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie over hem hebben.