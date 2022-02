Beelden van verdachten overval op juwelier in Oost

In december van het afgelopen jaar overvallen twee mannen een juwelier in Oost. De politie is op zoek naar de twee mannen en naar een vrouw, die ook bij de overval betrokken was. In het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de drie verdachten.

Op zaterdag 4 december rond 11.00 uur komt een vrouw de juwelier aan de Reinwardtstraat ingelopen. Bijna anderhalve minuut houdt ze vervolgens de deur open, zonder duidelijke reden. Het personeel vraagt haar dan ook om de deur dicht te doen, wat ze niet meteen doet. Even gaat de vrouw weg, maar een halve minuut later komt ze terug en doet ze hetzelfde. Dit keer komen er twee nog onbekende mannen door de open deur naar binnen. Een gewapende overval volgt.

Een van de verdachten bedreigt het personeel met een vuurwapen, de ander slaat met een hamer de vitrines in. De vrouw houdt zich tijdens de overval afzijdig van de mannen. Nadat ze enkele sieraden hebben gepakt, verlaten de mannen de zaak en stappen ze op een scooter. De vrouw loopt na de overval terug in de richting waar ze eerder vandaan kwam.



"Los nog van de schade en de gestolen goederen, heeft de overval heel veel impact gehad op het personeel van de juwelier", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "En hoewel er gelukkig niemand gewond is geraakt, zal deze dag hen nog heel lang bijblijven. Wij komen dan ook heel graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de verdachten op de beelden of de overval."