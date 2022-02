Herinrichting Kinkerstraat in volle gang: "Je komt er altijd wel langs"

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude bestrating, daarna wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen onder de grond, wordt het tramspoor vernieuwd en wordt de nieuwe bestrating aangebracht. "De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. In het eerste deel werken we tussen de Bilderdijkstraat en de Bilderdijkgracht, daarna volgen de andere delen van de straat", aldus Cleveringa.

De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn op de Kinkerstraat om een kijkje te nemen bij de nieuwe werkzaamheden in het gebied. Omgevingsmanager Baukje Cleveringa praat de verslaggevers bij over het werk dat op dit moment in deze straat wordt uitgevoerd.

De buurtbewoners ervaren de werkzaamheden op de Kinkerstraat over het algemeen niet als vervelend. "We hebben er allemaal heel mooi een bericht van gekregen, van wanneer en tot hoe laat de werkzaamheden plaatsvinden'', aldus een buurtbewoner. Een passerende voorbijganger vertelt dat ze lopend prima langs de werkzaamheden komt. "Ik denk ook niet dat ik er last van ga krijgen, want je komt er altijd wel langs." Niet iedereen is even enthousiast over de werkzaamheden. " Ik vind het verschrikkelijk, ik mis de coördinatie", vertelt een buurbewoonster.