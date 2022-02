Weer explosie in Lokerenstraat: "Dit is de zoveelste keer, de kinderen zijn zo bang"

Bij een woning aan de Lokerenstraat in Nieuw-West is vannacht rond 3.30 uur een zware explosie geweest. Er zijn ruiten gesneuveld en raakte de voordeur zwaar beschadigd. Ook is er veel roet op de gevel van het pand te zien. Volgens buurtbewoners was er een enorme knal en vuur. "Echt rechtop in bed, mijn kinderen ongelooflijk bang, niet meer geslapen", vertelt een bewoner uit de straat.

De explosie van vannacht staat volgens de buurt niet op zichzelf. "Het was een super rustige kindvriendelijke wijk tot een jaar geleden. Er is een keer ruzie geweest, daarna is er al zes, zeven keer iets heftigs geweest." Buren laten weten dat er vorig jaar er een scooter in de tuin in brand gestoken en is er ook een keer een explosief aan het raam geplakt. "Alles klapte eruit, ook bij de woningen ernaast."

Quote "Die camera's staan er. Maar ze hebben er gewoon schijt aan" bewoner lokerenstraat

De gemeente probeert er iets aan de situatie te doen. Deze week maakte burgemeester Halsema bekend dat er naar aanleiding van de geweldsincidenten camera's zijn geplaatst om de boel in de gaten te houden. "Die camera's staan er. Maar ze hebben er gewoon schijt aan. Het is echt ongelooflijk", aldus een bewoner van de straat. De camera's staan er in ieder geval tot 30 maart. Bij de aanslag van vannacht is niemand gewond geraakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat bekend is dat hier eerder zoiets is gebeurd en dat de zaak wordt onderzocht.

