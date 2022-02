Nicky hoopt op behandeling om MS te stoppen: "Als Amsterdam je rug heeft, verlies je nooit"

Er kwam veel op hem af, want de ziekte zorgde direct voor veel ongemak. "Ik heb momenten gehad dat ik blind was aan een oog en momenten dat ik spasme-aanvallen kreeg", blikt hij terug. "Ik kon ook nauwelijks lopen en toen ik in de studio stond als artiest zei ik: 'hé we hebben denk ik een kwartiertje daarna kan ik niet meer staan en dan is het voorbij.' Het beperkt je wel in de dingen die je kunt doen."

Toen de diagnose kwam in de zomer van 2020 besloot hij de worsteling met de ziekte onder woorden te brengen met behulp van muziek. Hij rapte over zijn strijd onder de artiestennaam 'Salfa'. In de hoop meer bewustzijn te creëren over de ziekte en om zijn omgeving te kunnen laten zien wat er in hem omging.

Een crowdfunding moet het totaalbedrag van 60.000 euro gaan dekken. De behandeling die hij zal volgen wordt niet in Nederland aangeboden, maar gesprekken met andere MS-patiënten overtuigden hem om ervoor te gaan. Inmiddels is ruim tweederde van het bedrag binnen, maar nu de behandeling dichterbij komt, begint de tijd te dringen. Ook omdat de ziekte niet wacht. "Ik kan vandaag lopen, maar het kan zijn dat ik morgen niet meer kan lopen", vertelt Nicky. "Dat geldt voor iedereen, alleen met MS is de kans groter dat dat gebeurt."

"Mede MS-patiënten zeiden me allemaal: doe het voor het te laat is"

De Nederlandse MS-vereniging is bekend met de behandeling in Moskou. Al jaren proberen ze de stamceltherapie, die Nicky nu in Moskou zal volgen, beschikbaar en vergoed in Nederland te krijgen. Dat is tot op heden niet gelukt, maar volgens voorzitter Jan van Amstel komt dat moment steeds dichterbij. "Het zou in januari rondkomen, maar er is nog niks bekend", legt hij uit."Het is dus echt een kwestie van tijd, al houd ik bij dit dossier een slag om de arm."

Behandeling

Die tijd heeft Nicky niet, want gesprekken met mede-patiënten lieten hem inzien dat elke dag telt. "Die zeiden me allemaal: doe het voor het te laat is", vertelt hij. "Dan heb ik het over mensen die al in een rolstoel zaten of bepaalde dingen echt niet meer konden voor de rest van hun leven" Wachten tot het te laat is zal hij dus niet doen, maar een pittige behandeling wordt het wel.

"Het is een behandeling waarbij ze je gezonde stamcellen eruit halen en door middel van een hele zware chemokuur je immuunsysteem helemaal plat leggen", legt Nicky uit. "Met je gezonde stamcellen kun je erna weer een immuunsysteem opbouwen." Dit kan de MS stoppen, maar voor het zover is probeert hij eerst via alle mogelijke kanalen financiële hulp te krijgen.