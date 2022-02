Halsema over omstreden inhuur Lennart Booij: "Idee van feestjesplanner niet aan de orde"

Volgens Halsema ging het fout toen de directie geen verlenging aanvroeg voor het contract van Booij. "Daarmee wordt het contract afgevoerd uit het contractensysteem'", aldus de burgemeester. Zijn contract viel daardoor onder de radar.

"Booij was administratief niet meer zichtbaar, maar financieel wel", legt Halsema uit. De betalingen aan Booij gingen dus gewoon door, terwijl dit niet meer in de administratie van de gemeente zichtbaar was. "Het is ongelooflijk slordig gegaan."

Gemeentesecretaris Peter Teesink vult aan dat er iets fout is gegaan in het contract van Booij. De duur van 24 maanden was een fout, er was namelijk toestemming gegeven voor hooguit 18 maanden. Het ging om een standaardcontract. Teesink zegt er zelf ook niet scherp op te zijn geweest. Hij zegt er 'enorm van te balen' dat het zo is gegaan.