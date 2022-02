Stad NL V De Straten gaat Binnenskamers bij Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij de Fotograaf des Vaderlands: Jan Dirk van der Burg.

Jan Dirk van der Burg is sinds 2018 onze Fotograaf des Vaderlands. Het is een eretitel die gegeven wordt aan een fotograaf die met zijn of haar werk de Nederlandse sfeer goed weet te vangen. Normaal gesproken wordt er ieder jaar een nieuwe Fotograaf des Vaderlands benoemd, maar Jan Dirk is het al bijna vier jaar. Binnenkort loop zijn “ambtstermijn” af, dus tijd om eens poolshoogte te gaan nemen.

Quote "In welke voetballer wil jij je kopje koffie?" jan dirk van der burg

“Wil jij je kopje koffie in Hans van Breukelen, Frank Rijkaard, Ronald Koeman of Gerald Vanenburg? Ik had Gullit ook, maar die is helaas vorige week kapot gevallen.” Jan Dirk staat in de keuken van zijn appartement aan de Houtmankade en zet een bakkie voor Redouan. De fotograaf woont al zestien jaar in dit huis en heeft het zich helemaal eigen gemaakt. Overal vind je grapjes in zijn interieur, van twee keer dezelfde portretfoto tot een ingelijste strip van Gummbah. Hij houdt van “een geintje met een seintje”, en zo omschrijft hij ook zijn eigen fotografie.

De beleggersbeurs in de RAI in Amsterdam - Jan Dirk van der Burg

Jan Dirk maakt namelijk niet per se mooie foto’s. Eigenlijk probeert hij vaak juist om de meest alledaagse, op het eerste gezicht saaie taferelen vast te leggen. Een buxushaag die om een lantaarnpaal heen groeit. Een onooglijke rotonde die om de een of andere reden vernoemd is naar mensenrechtenactivist Nelson Mandela. Het oninspirerende inspiratieplein op een UWV-ontmoetingsmiddag. Het zijn dingen die we elke dag zien en waar we niet bij stilstaan, maar die opeens heel komisch kunnen zijn als je ze tegenkomt als los beeld. “Ik probeer altijd een foto te maken die eigenlijk iedereen had kunnen maken, maar dan nét een beetje anders is.”

Als Fotograaf des Vaderlands vindt Jan Dirk het belangrijk in contact te komen met de Nederlanders die hij ‘vertegenwoordigt’. In zijn YouTube-serie De Fotoclub des Vaderlands gaat Jan Dirk in gesprek met zijn “zeventien miljoen mede-fotografen” over wat zij mooi vinden en wat hen inspireert. In zijn groene Fiat Panda scheurt hij door het land, altijd herkenbaar met zijn rood-wit-blauwe sjerp om.

De Panda is niet alleen de mascotte van zijn serie, maar ook de mascotte van zijn leven. Jan Dirk is een zelfverklaarde Pandist en zal dat altijd blijven. “Met wind mee kan ‘ie wel 160 km/uur. Ik haal er ook wel eens BMW’s mee in.” Met Redouan achter het stuur, dirigeert Jan Dirk ons naar de Houthavens bij hem om de hoek. Hij legt ons uit wat er zo mooi is aan een grijze partij natuurstenen op de hoek van de Houthavenweg, en we sluiten alvast zijn termijn als Fotograaf des Vaderlands feestelijk af.