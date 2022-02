'Volt-kandidaat trekt zich terug vanwege oude rel rond omstreden roman'

Gravelotte kwam in 2005 samen met zijn collega Geert Wind met het boek Waterlooplein 2, een psychologische roman. In dat boek onderzoeken twee directeuren een geheimzinnige zelfmoord van de gemeentesecretaris, terwijl ze zich onderweg vergrijpen aan jonge stagiaires op de Stopera. ‘Hij nam haar mee naar huis en neukte haar zo ongenadig dat ze haar theorietentamen Inleiding in de Romantiek van de dag erop volkomen verknalde’, luidt een passage in het boek.

De roman leidde tot een rel op het stadhuis, omdat er door de gemeentesecretaris 9.000 euro was gereserveerd om de eerste oplage van het boek als kerstcadeau aan de ambtenaren van de bestuursdienst te geven. Nadat onder meer burgemeester Job Cohen zich ermee had bemoeid, boden de verantwoordelijken voor de rel excuses aan in de Stopera en werd er een praatsessie georganiseerd.

Die rel kwam volgens Het Parool weer naar boven bij ambtenaren op het stadhuis toen ze hoorden dat Gravelotte kandidaat-gemeenteraadslid was geworden. Hij trekt zich nu terug om de nieuwe partij niet voor de voeten te lopen, zegt hij tegen de krant.