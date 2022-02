Deze partijen doen mee met de komende gemeenteraadsverkiezingen

Een partij tegen scooters, voor jongeren, of gewoon voor iedereen; bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 26 maart heeft de Amsterdamse kiezer heel wat keuze. In totaal doen 26 partijen mee met de verkiezingen.

Dat bleek vanochtend tijdens een zitting van het centraal stembureau.

Ruim de helft zijn partijen die de laatste vier jaar zitting hadden in de Amsterdamse raad, doen dit keer weer mee. Alleen Nida keert niet terug. De Piratenpartij, De Groenen en de Basisinkomenpartij hebben de handen ineengeslagen en doen mee onder de naam "De Groene Basis Piraten".

Verder is onder de nieuwkomers onder meer de Feestpartij van ex-lachgaskoning Deniz Üresin. Zijn partij staat onder meer voor gratis openbaar vervoer voor iedereen, gratis kinderopvang en onbeperkt voedsel voor voedselbanken. LEF komt meer op voor jongeren, terwijl de Partij van de Dialoog de verbinding tussen de burger en de politiek wil herstellen.

De Partij voor de Dialoog doet uiteindelijk niet mee vanwege onvoldoende steunverklaringen en omdat de waarborgsom niet was betaald. Welke partij de grootste wordt is nog even afwachten: de peilingen hierover liepen de laatste dagen nogal uiteen.