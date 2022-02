Tot bijna 23 jaar cel voor liquidatie onschuldige Djordy Latumahina in hoger beroep

Drie mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar en 11 maanden celstraf voor de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. De straffen vallen hoger uit dan de rechtbank eerder oplegde.

Dj en feestorganisator Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Zijn vriendin raakte zwaargewond. Het bleek te gaan om een persoonsverwisseling. De daders hadden het voorzien op iemand die in een soortgelijke auto reed en in hetzelfde complex woonde.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het hof stilgestaan bij de impact van de aanslag op de partner en dochter van Latumahina. De moord getuigt volgens het hof 'van een niet te bevatten meedogenloosheid en gewetenloosheid'. "Zij hebben door hun handelwijze ervan blijk gegeven maling te hebben aan mensenlevens", aldus het hof. "Geen van allen had gewetenswroeging; zo hebben 3 van hen diezelfde avond zelfs nog een verjaardagsfeestje bezocht, alsof er niets was gebeurd."

Veroordeling

Vier mannen werden in 2018 veroordeeld tot celstraffen van 30, 26, 18 en 15 jaar. De schutter kreeg toen 30 jaar cel. Hij en de medeverdachte die 26 jaar cel kreeg, gingen uiteindelijk niet in beroep. De mannen die eerder 15 en 18 jaar cel kregen, zijn nu veroordeeld tot 20 jaar cel. Tony D., die volgens het OM de tweede schutter was, werd destijds vrijgesproken. Nu legt het hof hem een straf op van 22 jaar en 11 maanden.

Tijdens de procedure bij het hof werd een anonieme bedreigde getuige gehoord, die verklaarde dat D. de tweede schutter is geweest. Het hof acht die verklaring betrouwbaar en bruikbaar voor bewijs. Het hof verwerpt daarmee het door D. geschetste alibi dat hij op 8 oktober 2016 de hele dag thuis was. Omdat D. onlangs tot zeven jaar cel is veroordeeld voor het plannen van een moordaanslag in Berlijn, legt het hof een celstraf op van 22 jaar en 11 maanden.