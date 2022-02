Acteur Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding

Een 20-jarige vrouw beschuldigde de acteur dat hij haar in juli 2020 in een cocktailbar in de Pijp meermaals bij haar borsten, kruis en billen had gegrepen. Dat zou zijn gebeurd toen hij met de vrouw, die achter de bar werkte, op de foto ging.

Volgens de rechter is de verklaring van de vrouw onvoldoende bewijs. De eigenaar van het café, die als enige getuige is gehoord, heeft de aanranding naar eigen zeggen niet gezien. Hij verklaarde slechts dat hij het alleen van de vrouw had gehoord. De vrouw krijgt twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

Manuel Broekman heeft de aanranding altijd ontkend. Wel is hij die avond in dat café geweest en is de foto gemaakt, vertelde zijn advocaat eerder. De advocaat vroeg toen voorafgaand aan de zaak om beslotenheid, omdat het slachtoffer 'psychische problemen heeft'. De rechter ging daar niet in mee.