Aandacht voor microagressie: "Kwetsende opmerkingen vaak vol met vooroordelen en stereotypen"

De gemeente Amsterdam werkt met de campagne 'Kom op Amsterdam' aan de aanpak van alle vormen van discriminatie. Het AT5 Programma Amsterdam Informeert gaat in gesprek met Amma Asante, onderzoeker bij Movisie, over microagressie.

Microagressie zit volgens Asante vooral in opmerkingen die misschien onschuldig lijken maar wel kwetsend zijn. Vooral als ze steeds herhaald worden. "Mensen hebben het vaak niet door dat grapjes of opmerkingen als kwetsend kunnen worden ervaren, omdat het heel subtiel is ingeslopen in onze cultuur."

Asante geeft als voorbeeld het sportveld. "Dat één meisje met een donkere huidskleur een doelpunt maakt en dat dan een tegenstander, een wit meisje, tegen haar zegt: 'Goh, ik wist niet dat jullie ook kunnen hockeyen.' Dat zit zo vol met vooroordelen en stereotypen".

Als je heel vaak dit soort opmerkingen krijgt, kan dat verschillende dingen met je doen. Een van de effecten die Asante merkt, is dat mensen zich klein maken, in de hoop niet op te vallen of gezien te worden om zo te ontsnappen aan micro agressie.