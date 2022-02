Peiling: GroenLinks nipt de grootste, gevolgd door D66

Het is de derde grote peiling, want GroenLinks en D66 lieten zelf ook al peilingen uitvoeren. Wat in alle peilingen in ieder geval ongeveer hetzelfde is, is dat Volt uit het niets groot lijkt te worden. De partij zou volgens de OIS-peiling zelfs groter worden dan de PvdA en VVD.

Het gaat voor een deel om teleurgestelde GroenLinks-stemmers. "Toen ze wonnen was ik heel blij, want ik ben een beetje links georiënteerd", vertelt iemand die twijfelt over een stem op Volt en de PvdA. "Maar na vier jaar ben ik wel een beetje teleurgesteld. Zeker in GroenLinks. Kijk eens naar het afval dat hier ligt. Het lijkt wel de stad Napels."