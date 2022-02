Jazie Veldhuyzen (BIJ1): "Gemeente moet voortrekkersrol spelen in herstelbetalingen slavernij"

BIJ1-lijsttrekker Jazie Veldhuyzen vindt dat na de excuses voor het slavernijverleden, "een grote stap vooruit" volgens hem, Amsterdam nu ook een begin moet maken met herstelbetalingen.

AT5

"In ons programma staat eigenlijk dat de gemeente een voortrekkersrol moet gaan spelen als het gaat om herstelbetalingen. Daar moeten verkenningen voor worden gedaan, daar kunnen conferenties over worden georganiseerd samen met wetenschappers", zegt Veldhuyzen in AT5's Park Politiek.



Of die herstelbetalingen ten goede moeten komen aan de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld het Slavernijmuseum dat in Amsterdam moet komen, of aan individuen, daarover houdt de partijleider zich op de vlakte.



Quote "Bedrijven die geld hebben verdiend aan kolonialisme mogen we daar zeker op aanspreken" BIJ1-lijsttrekker Jazie veldhuyzen

Veldhuyzen: "Ik denk vooral dat het belangrijk is dat de mensen om wie het gaat, de nazaten van tot slaafgemaakte mensen, dat daar naar wordt geluisterd en dat die ook een centrale rol spelen in hoe we dit gaan aanpakken. En als ik luister naar de verschillende postkoloniale gemeenschappen dan spelen herstelbetalingen zeker, en BIJ1 stelt dat we die gesprekken moeten gaan voeren."



In het verkiezingsprogramma staat ook dat gesprekken hierover gevoerd moeten worden met 'grote erfgenamen van koloniaal kapitaal, banken, kerken en andere medeplichtige organisaties'. Veldhuyzen: "Als we kijken naar wie er geld hebben verdiend, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven, aan kolonialisme, dan denk ik dat we die bedrijven daar zeker op mogen aanspreken."

Quote "Ik zie mezelf als activistisch politicus" BIJ1-lijsttrekker Jazie Veldhuyzen

In Park Politiek gaat het verder over de plannen van BIJ1 met de woningmarkt, de relatie tussen politiek en activisme en ook de omstreden passage uit het verkiezingsprogramma over het volgens BIJ1 racistische karakter van de Nationale Dodenherdenking komt voorbij: "Het is racisitisch omdat wij wel de daders van Nederlandse oorlogsgeweld herdenken en niet de slachtoffers", aldus Veldhuyzen. Kijk hieronder de hele uitzending.

AT5