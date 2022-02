Verbod op komst voor loden leidingen bij scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra

De minister volgt het advies van de Gezondheidsraad op. Die oordeelde dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby’s en kinderen. Wanneer het verbod ingaat, is nog niet bekend.

Een algemeen verbod komt er niet, omdat huiseigenaren en bewoners een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het al dan niet vervangen van loden leidingen. Eigenaren en bewoners worden wel over de gevaren van loden leidingen geadvsieerd, bijvoorbeeld bij aankoop.

Loden leidingen zijn vooral nog te vinden bij oude huizen en gebouwen. Sinds 1960 worden ze niet meer gebruikt bij nieuwbouw. In Amsterdam zijn er echter nog duizenden woningen met loden leidingen. In de afgelopen jaren is in de stad door woningcorporaties al het één en andergedaan om de leidingen te vervangen.

Wethouder Jakob Wedemeijer is blij dat hij met het op handen zijnde verbod nu meer slagkracht heeft in de strijd tegen de loden leidingen. "Na meer dan twee jaar strijd tegen loden leidingen en vele verzoeken aan het rijk komt onze nieuwe minister nu met een verbod voor huurwoningen. Daarmee kunnen we eindelijk alle verhuurders dwingen om loden leidingen te verwijderen. Wat een goed nieuws voor alle huurders en iedereen die de afgelopen jaren heeft gestreden voor gezond drinkwater!"