"Hoopgevend" en "mensen zijn oude stadsregentenkliek spuugzat": politiek reageert op peiling

GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink noemt de peiling, waarin zijn partij nipt als grootste uit de bus komt, "hoopgevend", maar: "Je ziet vooral dat het heel spannend is. Er lijkt een tweestrijd te ontstaan tussen ons en D66 over wie het voortouw mag gaan nemen in het te vormen stadsbestuur."

Bureau OIS deed in opdracht van AT5 en Het Parool een peiling onder 1300 Amsterdammers. Daarin geeft 15 procent aan GroenLinks te stemmen. Daarna volgt D66 met 13 procent. Toch verliezen beide partijen wel kiezers ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het is de derde grote peiling, want GroenLinks en D66 lieten zelf ook al peilingen uitvoeren. Wat in alle peilingen in ieder geval hetzelfde is, is dat Volt uit het niets groot lijkt te worden. De partij zou volgens de OIS-peiling zelfs groter worden dan de PvdA en VVD.

Peiling OIS, uitslag in percentages

"Mega vet", zo reageert Volt-lijsttrekker Juliet Broersen op de peiling. "Zo werd ik vanmorgen ook wakker, maar peilingen blijven natuurlijk peilingen. We lijken groter te worden dan we hadden verwacht." De verklaring volgens Broersen van hun opkomst? "Amsterdam is klaar voor nieuwe politieke partij . Amsterdam is klaar voor pro-Europese politiek. Amsterdam is klaar voor Volt." Stadsbestuur Als de peilingen een goede voorspelling zijn van de daadwerkelijke uitslag, dan kan het zomaar eens zijn dat Volt nodig is bij het vormen van een stadsbestuur. "We stellen ons bescheiden op. Voor nu is het afwachten of we in de raad komen. We willen natuurlijk onze verantwoordelijkheid nemen en sluiten niet uit om aan tafel te schuiven bij eventuele onderhandelingen." In een eerdere peiling van Maurice de Hond in opdracht van D66 werd een halvering van GroenLinks voorspeld. OIS gaat ook uit van verlies, maar een stuk minder. "Hoopgevend", zegt lijsttrekker Rutger Groot Wassink. "Er is nog een lange weg te gaan, maar als je kijkt naar de grote uitdagingen voor de stad, dan hebben wij daar goede oplossingen voor. We zien de grote problemen. Het is nu de vraag wie de Amsterdammers het beste kan overtuigen."

Groot Wassink kijkt ook in zijn achteruitkijkspiegel naar de opkomst van nieuwe partijen als Volt. "Ik ben benieuwd of Volt wil meedoen in het stadsbestuur, daar hoor ik nog niks over. Dat gaan we de komende tijd in de debatten hopelijk horen." SP De SP staat op een fors verlies in het onderzoek van OIS. De partij moet vrezen voor een halvering van het aantal stemmen. Lijsttrekker Remine Alberts denkt dat dit niet komt door de interne problemen bij de partij. "Wij hebben onderzoek gedaan onder onze leden en ze vonden het niet opmerkelijk en hebben zich er niet mee bezig gehouden", zegt de nieuwe lijsttrekker, die werd gekozen na het vertrek van Tiers Bakker. Hij was in opspraak geraakt vanwege een verzwegen aanhouding om huiselijk geweld. Alberts: "Wat mij opvalt bij deze peiling zijn PvdA, Denk en SP. Het lijkt wel of Noord en Nieuw-West niet gaan stemmen. Partijen die in elitaire buurten populair zijn groeien juist. Dat zou iets kunnen zeggen over de gentrificatie in de stad."

Ook groot in de peilingen met 8 procent is Ja21. De partij zit al in de raad, nadat onder meer lijsttrekker Annabel Nanninga zich afsplitste van Forum voor Democratie. "De peiling is mooi nieuws", reageert ze. ""Maar ik ben niet heel verbaasd. Ik had wel door dat de eerdere peilingen laag zaten. We doen het landelijk heel goed, er is echt veel behoefte aan wat wij doen. Een normale rechtse partij in Amsterdam. De VVD is te links. Het gat op rechts is altijd onderschat in Amsterdam. " Volgens Nanninga zijn mensen de "oude stadsregentenkliek spuugzat". Ze vervolgt: "Er is geen enkel inhoudelijk verschil tussen de partijen in de stad. Het gaat om nuances. D66 is volledig ingekakt, Volt gaat daar straks overheen. Het is een krachtig signaal tegen de Stoperastolp." Ja21 zou graag willen meebesturen. "Ons hele doel is om boter bij de vis te doen. We zullen moeten samenwerken, we zijn een coalitieland. Ik ontken niet dat in zo'n hele linkse stad het niet de makkelijkste gesprekken zullen worden. " De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart.