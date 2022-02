Ajax wint mede dankzij 'Mister 1-0' Klaassen met 3-0 van Heracles

Ajax won vandaag kinderlijk eenvoudig met 3-0 van Heracles. De koploper van de Eredivisie had weinig te duchten van de opponent uit Almelo. Ajax-trainer Erik ten Hag was na afloop dan ook meer dan tevreden met het spel van zijn ploeg. "In alle facetten van voetbal een uitstekend Ajax gezien."

Steven Berghuis begon deze keer als linkermiddenvelder. "Ik heb hem bewust op links gepositioneerd", zegt Ten Hag. "Ik denk ook dat hij dat hartstikke goed kan. En dat liet hij vandaag ook zien." Volgens de winnende trainer zorgt de aankoop van Feyenoord voor extra dynamiek binnen het elftal. Ook is de trainer van Ajax gecharmeerd van talent Kenneth Taylor.

Davy Klaassen werd, mede dankzij de openingstreffer, verkozen tot man van de avond. Daarmee deed Davy 'Mister 1-0' Klaassen zijn bijnaam opnieuw eer aan, want het was de 21e keer dat hij de openingstreffer in het Ajax-shirt maakt. Op het moment zelf raakte hij de bal vrij hoog. "Hoe hoog mijn been kan?" lacht Klaassen. "Zoals jullie zagen was het heel hoog! Het had maar een klein tikje nodig."