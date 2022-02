Amsterdammers geven eigen buurt onvoldoende als het gaat om afval op straat

Tussen 2017 en 2019 was dat cijfer voor de hele stad nog een 5,9. De cijfers verschillen per buurt. Zestien buurten gaven een cijfer onder de 5,0. Hiervan liggen er zeven in stadsdeel West en zes in stadsdeel Nieuw-West.

Volgens wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) komt de toegenomen overlast met name door de coronacrisis. De hoeveelheden huishoudelijk grof afval en verpakkingsmateriaal zijn sterk gestegen. "Mogelijk speelt mee dat veel mensen meer thuis zijn, meer zien van hun eigen woonomgeving en afval sneller als overlastgevend ervaren."

Kamerverhuur

Ook over andere onderwerpen is Amsterdammers naar hun mening gevraagd. Zo blijkt dat gemiddeld 20 procent van de huishoudens last heeft van de verhuur van kamers in hun pand of complex of in omliggende panden aan bijvoorbeeld jongeren, studenten of arbeidsmigranten. In de Pijp, Rivierenbuurt heeft zelfs circa dertig procent in meer of mindere mate last van deze vorm van verhuur.

Verder is er ook gevraagd naar cijfers als het gaat om criminaliteit, parkeren, verkeerslawaai, verkeersdrukte, horeca, buren en andere mensen in de buurt. Op al deze onderwerpen gaat het gemiddeld om voldoendes: